جمارك منفذ قسطل البرى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري، برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥م وتعديلاته، وقانون الجمارك المصرية رقم ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠م ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبناءً على مذكرة اشتباه مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر محمد رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري، والرائد محمد خليفة وكيل مباحث المنفذ، مفادها اعتزام "ع. ص. ع" سوداني الجنسية، سائق ميني باص، تهريب كمية من الأدوية البشرية داخل كراتين الأندومي أثناء مغادرته إلى السودان.

وبالعرض على محمود عبدالرحمن عبدالسلام، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد إبراهيم فهمي مأمور التعريفة، وأحمد رشاد أحمد، ومحمد محمود حامد، ومصطفى عبدالحكيم أمين مأموري الحركة لتفتيش الميني باص، فتبين وجود 229 زجاجة إنجكتمول محلول، و10علب ميلجا أقراص، و21 علبة أوجمنتين أقراص، و 17 علبة نيوروتون أمبول، و13 علبة فيتافيرول كبسول، و92 علبة قطرة للعين، و9 علب تيراتام أقراص، و20 علبة بريزولين قطرة للعين، و10 علب ساليبت كريم موضعي، و20 علبة سفترياكسون حقن، و15 علبة أوكسيمت نقط أطفال، و 40 علبة بروتوفكس حقن، و 22 علبة أوجمنتين شراب، و20 علبة تجريتول، و 20 علبة هاي بيوتك أقراص.

كما تبين وجود 25 علبة ليبراكس، و30 عبوة فيوسيدين كريم، و80 علبة زوركال، و16علبة لاسيكس، و10 علبة تيراتام محلول، و15 علبة بلافيكس أقراص، و100 علبة دوفاكسيمين أقراص، و65 علبة سيفوتاكس، و32 علبة نكسيام، و40 علبة أوميباك، و46 علبة تافاسين، و29 عبوة فينتولين بخاخ للفم، و40 علبة بيتاديرم كريم موضع، و10علبة ديكساميثازون، و25 علبة أسيكلوفير كريم، و15 علبة تامولين أقراص، و8 علبة تيرالبس، و14 بروستانورم، و14 علبة سبترين شراب، و486 سرنجة طبية مخبأة داخل كراتين أكياس شعرية سريعة التحضير، وذلك بالسيارة التي يقودها بقصد تهريبها بعيدًا عن أعين رجال الجمارك.

وقرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بالبلاد، وضبط وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.