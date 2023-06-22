الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادى فى تنظيم "داعش" بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق، الأربعاء، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش"، وذلك بمحافظة الأنبار.



وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه "في عملية نوعية ونتيجة لجهد استخباري مميز تم نصب كمين محكم في ناحية قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار؛ مما أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء، وهو المكنى "أبو غياث" الذي كان يعمل مساعد ما يسمى مسؤول الجناح الإداري والخدمات لقطاع الجزيرة في تنظيم "داعش" الإرهابية"، موضحة أنه تم تسليمه إلى جهات الاختصاص.



وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ربوع البلاد.