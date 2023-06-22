وزير الدفاع الروسى يتهم الدول الغربية بشن حرب حقيقية ضد بلاده بهدف كسر إرادتها

اتهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الدول الغربية بشن حرب حقيقية ضد بلاده بهدف كسر إرادتها.



وقال الوزير الروسي -في كلمة أمام خريجي الكليات العسكرية الروسية العليا، الأربعاء- "أيها الرفاق الضباط، لقد أكملتم تدريبكم في وقت مهم واستثنائي للبلاد، في وقت يتم فيه تحديد مصير وطننا وتحديد مستقبله الجيوسياسي".



وأضاف: "إن الغرب الجماعي أطلق حربًا حقيقية ضد روسيا، ويحاول مجددا بكل قوته كسر إرادتها"، مؤكدا أن الجيش الروسي سيعمل كل ما يلزم لضمان سيادة وأمن البلاد.



وتابع: "يمكن لقيادة البلاد أن تكون واثقة من أن قواتنا المسلحة ستفعل كل شيء لضمان الأمن العسكري والسيادة للروسيا".