فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى ورث خرابة بعد 30 يونيو.. ومسؤوليتنا مشتركة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن العقيدة التي تحرك الجيش المصري أنه ليس تابعًا لأحد والشيء الوحيد في قلبه ووجدانه هي مصر ووحدتها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على مر التاريخ أي معتدٍ كان الجيش يتصدى له بمشاركة الشعب، وكان الجيش هو المؤهل لخوض المعارك ومصر أولًا وأخيرًا وهذه الفكرة وهذا الرباط قوي.

مسئوليتنا مشتركة مع الرئيس

وتابعت، أنه بعد 30 يونيو، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورث خرابة وكانت مصر عبارة عن "بيت بلاطه مخلع وسقفه مائل ولا أستطيع في اليوم التالي سؤاله أين القصر فمسئوليتنا مشتركة مع الرئيس في مرحلة البناء والمفروض أن نحافظ على كل شيء ونكون معه وتوجد أشياء لا تحتاج مناقشة".

وأشارت إلى أنها ذات مرة قبل 30 يونيو، كانت ذاهبة للتليفزيون، وظلت على كوبري 15 مايو ساعة إلاثلث، وكانت تتساءل وقتها "لو جاء مستثمر وظل على كوبري ساعة إلا تلت هل سيعود مرة أخرى؟".