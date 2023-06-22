فريدة الشوباشى لـ "الشاهد": الإعلام الخارجى يتحدث الآن عن التجربة المصرية النموذجية

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها بعد 30 يونيو لم تتعرض لأي حالة من حالات القمع، لافتة إلى أنه حتى الآن يتم تصوير كل ما يتم إنشاؤه من مشروعات كإنشاء المصانع وفتح الشركات والاهتمام بصحة المواطن والاهتمام بتعليمه والاهتمام بعمله والاهتمام بحياته الكريمة من خلال تطوير العشوائيات، وبالتالي هناك أشياء لا يمكن إنكارها.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإعلام الغربي حاليًا يتحدث عن دور مصر، كما يتحدث عن التجربة المصرية كتجربة نموذجية، في البناء والاهتمام بالمواطن والاهتمام بإنسانية الإنسان وهي أشياء في غاية الأهمية، لكن لا يوجد شك بأن هناك أقلام معادية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.