فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو كانت محاولة لاسترداد مصر، ونجحنا فيها.

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بنت الجيش لأنه دائما كان معنا، كما أن أبناء الجيش هم أولادنا".

ووجهت رسالة إلى الذين احتقروا المرأة، مؤكدة أن الله كرمها بالرحم، وعندما تحتقرها فإنك تحتقر نفسك وتحتقر الشعب، والجيش المصري من ربته هي المرأة المصرية.

الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال قبل توليه الحكم: "إن الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى"، مشيرة إلى أنها كتبت مقالًا بعدها قالت فيه "نعم السيسي رئيسي"، وكان ذلك قبل انتخابه.

وأشارت إلى أنها لا تتفاعل مع رئيس قال إن 99% من الحل بيد أمريكا، ومهما كانت القوى المناهضة الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

وأكدت أن مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد وشعبها وشرطتها وجيشها كانوا يد واحدة وهذا ماجعل الأعداء لا ينفذون، متابعة: "شعوري وقتها كان لا يوصف في يوم 3 يوليو بعد بيان الرئيس السيسي بعزل مرسي وإعلان خارطة الطريق".