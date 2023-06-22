الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتبة فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو كانت محاولة لاسترداد مصر، ونجحنا فيها.

 

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بنت الجيش لأنه دائما كان معنا، كما أن أبناء الجيش هم أولادنا".

 

 ووجهت رسالة إلى الذين احتقروا المرأة، مؤكدة أن الله كرمها بالرحم، وعندما تحتقرها فإنك تحتقر نفسك وتحتقر الشعب، والجيش المصري من ربته هي المرأة المصرية.

 

الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال قبل توليه الحكم: "إن الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى"، مشيرة إلى أنها كتبت مقالًا بعدها قالت فيه "نعم السيسي رئيسي"، وكان ذلك قبل انتخابه.

 

وأشارت إلى أنها لا تتفاعل مع رئيس قال إن 99% من الحل بيد أمريكا، ومهما كانت القوى المناهضة الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

 

وأكدت أن مصر بعد 30 يونيو كانت تولد من جديد وشعبها وشرطتها  وجيشها كانوا يد واحدة وهذا ماجعل الأعداء لا ينفذون، متابعة: "شعوري وقتها كان لا يوصف في يوم 3 يوليو بعد بيان الرئيس السيسي بعزل مرسي وإعلان خارطة الطريق".

فريدة الشوباشي تولد من جديد الإرادة المصرية 30 يونيو لاسترداد مصر

مواد متعلقة

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": لم يوجد حوار فى عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الإخوان أرادوا تقسيم الوطن طبقًا للأديان

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الشعب المصرى يقف دائمًا فى المواقف الصعبة

فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتيت

الأكثر قراءة

مفاجأة فى ذكرى وفاتها.. صاحب عقار سعاد حسنى يُخلى شقتها ويستولى عليها

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أمين حزب حماة الوطن: الحوار الوطنى ناقش أهمية الصناعات الإقليمية وكيفية تطويرها

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وزير الدفاع الروسى يتهم الدول الغربية بشن حرب حقيقية ضد بلاده بهدف كسر إرادتها

30 يونيو.. 10 سنوات من النضال العالمى ضد الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية