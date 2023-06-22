فريدة الشوباشى لـ "الشاهد": 30 يونيو أضافت لى كل حاجة حلوة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مصر مليئة بالكنوز، لافتة إلى أن أكبر دليل ما يحدث في سيناء اليوم، حيث كانت سيناء مهملة وكانت تُحفر فيها الأنفاق ولم يكن أحد يدري.

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن “30 يونيو أضافت لي كل حاجة حلوة، وكل حاجة كنت مفتقداها وحزينة على فقدانها رجعتلي من جديد، وعندما رأست جلسة مجلس النواب، وجدت أنني لا أمتلك أي شيء فيها وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى، لأني كنت الأكبر سنًا، وبالتالي فإن ذلك يعتبر تكريما من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعطي رمزية للدولة التي تعمل على تمكين المرأة وفتح الطريق أمامها”، معقبة: “شعرت حينها بأنني مصرية وفخورة بكوني مصرية، وفخورة بأنني توليت جلسة أصبحت في التاريخ”.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.