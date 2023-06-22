فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": طريقة حكم الإخوان لا تليق بالمصريين

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، أنها تلقيت تهديدات بالقتل في عهد جماعة الإخوان.

وأضافت “الشوباشي”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن طريقة حكم الإخوان لا تليق بالمصريين.

وتابعت: "فالفكرة أن الإخوان لديهم فكرة القمع والخوف وليس الإقناع، لأن الله سبحانه وتعالى قال جادلني بالتي هي أحسن، فالمعاملة لم تكن تليق بالمصريين، فعندما وصلت الحكاية للصدام، وتم تهديد الجيش، وقف المشير محمد حسين طنطاوي أمامهم هو والرئيس السيسي فكانت هي اللظة التي ادركت فيها نهاية حكم الجماعة".

صدمت عند مخاطبة مرسي لبيريز بصديقي العزيز

وأكملت: "صدمت عند مخاطبة مرسي لبيريز بصديقي العزيز، وكتبت مقال في جريدة الوطن مازال موجود تعليقاً علي هذه النكبة، وكنت مذهولة من هذا الخطاب، وكان هناك أشياء مثيرة للقرف والذهول من هذه الجماعة، كل هذه المقدمات تقلقني من هذه الجماعة، ونزلت أن وأبنائي وأحفادي لثورة 30 يونيو".