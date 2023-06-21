فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": لم يوجد حوار فى عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، أنه لم يوجد حوار في عهد الإخوان وأرادوا فرض رأيهم فقط.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: محدش هينسى عصام العريان لما قال صوروا المحجبات في شوارع مصر وهتعرفوا إننا هنحكم".

وتابعت: "توقعت وكتبت أن الإخوان لن يستمروا في حكم مصر، لأنهم يذكروا أشياء ليست من مبادئ الشعب المصري، وليس من تعاليم الإسلام، فهما "كانوا أهم من ربنا، ولما يجي يجبرني علي حاجة ده مش الإسلام"، وقولت للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، بعد تولي الإخوان الحكم، أن لا أحب الإخوان لأنهم حاولوا قتل عبدالناصر، ولكن لم أكن أتصور أنهم بهذا القدر من الشر، فرد عليا هيكل أنه أيضًا لا يتصور ذلك، فكان الجميع متعجب من الوجه الشرير والمتوحش للجماعة الإرهابية".