فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": الإخوان أرادوا تقسيم الوطن طبقًا للأديان

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، أن جماعة الإخوان الإرهابية أرادت تقسيم الوطن طبقًا للأديان.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "انتصارنا دائمًا على مدار التاريخ بوحدتنا".

وتابعت: "الأمة لا تبقي على أساس الدين، وإنما على أساس جغرافي، والمكان الذي لا بد أن نحميه، فأنا كنت أتابع تفتيت الإخوان على الأساس الديني، ولم يقوموا بتجميع الشعب، فكنت على دراية بكل هذه المخططات، والإخوان أرادوا تقسيم الوطن طبقًا للأديان".

وأكملت: "عندما شعرت بالتغيير والفرز الطائفي في الشارع، بغض النظر عن أي معتقدات، لأنك عندما تريد فرض زي معين على المرأة وتحقر من شأنها، هذه ليس مصر الذي كانت بها ملكة منذ 5 آلاف سنة، وهذه ليست مصر التي هي رمز الحضارة والأشياء الجميلة".