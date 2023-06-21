فريدة الشوباشى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتيت

كشفت النائبة فريدة الشوباشي، الإعلامية والكاتبة الكبيرة، عن شهادتها بشأن 30 يونيو.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من التفتيت.

وأضافت: "تعني إنقاذ مصر من التفتيت الذي كان مخططًا له، فإن كان الجميع منتظرًا لا قدر الله أن تتفتت مصر مثل كثير من الدول العربية التي تفتتت، فمصر الآن تنقذ هذه الدول التي تفتتت بعد ثورات الربيع العربي".

وتابعت: "مصر تعني بالنسبة لي الكثير وقالي والدي مقوله شهيرة في الـ1956 أنه تمنى أن شقيقها كان يموت مثل الشهداء، فأنا تربيت على هذا المعنى، وتربيت أن مصر هي الملاذ والحضن وكل شىء، فكنت قبل 30 يونيو أقرأ كل ما كان يخطط لمصر، لأن كيسنجر قال إن أكبر بقاء لإسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة لدويلات عرقية وطائفية، وكان المخطط الذي كان يُرتب لمصر".