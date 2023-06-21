متسابقة من الصعيد تبهر لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".. وتحصل على كارت "الفرصة الذهبية"
أبهرت مها محمود رحيم، من الفيوم، مؤسِّسة شركة للمخصبات والأسمدة الزراعية، لجنة تحكيم الفرصة لتحصل على كارت "الفرصة الذهبية".
وعرضت المتسابقة مشروعها الذي يقوم على مواد طبيعية وعضوية، والذي يعاونها فيه زوجها وهو شريكها في المشروع منذ سنوات.
وتابعت: "عندنا في الصعيد الست تقعد وتشوف جوزها وعيالها بس جوزي كان بيدعمني وبيشجعني".
برنامج "الفرصة"
خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.
وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان، خبيرة الاستثمار، ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.
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