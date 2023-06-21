الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشروع لإنتاج الحرير.. شاب "قناوى" يبهر لجنة تحكيم برنامج "الفرصة"

جريدة الدستور

قدم المتسابق طه جاد، من محافظة قنا، مشروعًا عن منتجات الحرير، للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال الشاب: "في قرية دندرة شُفنا الآباء والأجداد بيشتغلوا على تصنيع الحبال من ورق الموز، وبيستخدموه في حياتهم اليومية ففكرنا في استثمار المخلفات دي في مادة البامبو".

وتابع: "عملية الإنتاج تتكلف 150 جنيهًا وتباع المنتجات بـ500 جنيه".

وأبهر المتسابق بمشروعه لجنة التحكيم ليحصد أعلى نسبة تصويت بالفرصة ويتأهل للمرحلة القادمة من البرنامج.

برنامج "الفرصة" 

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.

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