الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سافيو يقترب من العودة لتشكيل الأهلى فى مباريات الدورى

سافيو
سافيو

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو في مباريات المارد الأحمر المقبلة ببطولة الدوري.

ويستأنف المارد الأحمر مبارياته في بطولة الدوري، غدًا الخميس بمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة الـ16 المؤجلة.

ويرغب مسئولو الأهلي في إشراك البرازيلي برونو سافيو لتسويقه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية قبل بيعه بعد الخروج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

واستقر مسئولو الأهلي على بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن المدرب السويسري لم يقتنع بإمكانياته الفنية.

وخاض البرازيلي سافيو 17 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.

البرازيلي برونو سافيو الاهلى الدورى المصرى تشكيل الأهلى

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