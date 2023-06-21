برنامج الفرصة.. فتاة "سوهاجية" تستعرض مشروعًا لإحياء صناعة الحرير المصرى

قدمت المتسابقة عبير، صاحبة مشروع لإحياء صناعة الحرير المصري، فكرتها للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقالت: أنا فتاة من سوهاج بحاول أعيد صناعة الحرير من خلال مشروع أطلقت عليه "حرير هوس".

وتابعت:" دي شركة بتعيد صناعة الحرير، وبيشتغل فيها صغار الصناع للسجاد الحرير، ويبلغ سعر خيط الحرير 1500 جنيه".

وعلقت لجنة التحكيم: "محتاجين موافقة وزارة الصحة، وهنستناكي السنة اللي جاية، استمري متوقفيش".

برنامج "الفرصة"

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.