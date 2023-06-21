"برنامج الفرصة".. مؤسِّسة "أورجنى مشروم": أكاديمية البحث العلمى دعمت المشروع بـ40 ألف جنيه

قدمت رحمة أحمد حسين، مؤسِّسة "أورجني مشروم"، فكرة مشروعها الاستثماري للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقالت: "ده مشروع نباتي قائم، حصل على دعم من أكاديمية البحث العلمي بـ40 ألف جنيه".

بينما عقبت لجنة تحكيم الفرصة: "الفكرة ممتازة بس الموسم القادم، فرصة تانية".

برنامج "الفرصة"

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.