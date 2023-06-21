الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب مشروع طازة يبهر لجنة تحكيم "برنامج الفرصة"

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

قدم أحمد شحاتة من المنيا صاحب مشروع طازة، مشروعه الاستثماري على لجنة التحكيم.

وقال:" خير الصعيد طازة من غير ما تعدي علي السوبر ماركت، وبالنسبة لي كان حلم كبير من زمان وأن صغير، ولما لقيت السعر في السوبر ماركت عالي، فكرت في طازة ستور، عشان أكون وسيط بين المزرعة والعميل تلقائياً ويكون بسعر مناسب وأقل من الهايبر بكتير جداً، و2022 وصلنا لـ12 مليون أرباح".

وأبهر صاحب المشروع لجنة تحكيم الفرصة، حيث علقوا: "بيزنس موديل محترم في تحديات بس انتوا علي الخط الصحيح، وكدة انت في الفرصة ومعانا".

برنامج "الفرصة" 

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان خبيرة الاستثمار، ومحمد الدلال الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

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