الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" لمؤسس منصة "كلمني إشارة": مبادرة جميلة

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق أحمد فتحي محمد سليمان، مؤسس منصة "كلمني إشارة" من محافظة سوهاج، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة. 

وقال: "كلمني إشارة، أول منصة تعليمية وتدريبية متخصصة بلغة الإشارة، تركز على ترجمة المناهج التعليمية، وحاولت أساعد الناس بلغة الإشارة بتطبيق".

وأضاف: "بندرب الناس بالتعاون مع وزارة الاتصالات على التنمية المستدامة بلغة الإشارة".

وتابع: "أنا سعيد بوجودي في برنامج الفرصة بلغة الإشارة".

بينما عقبت لجنة التحكيم قائلة: "المبادرة جميلة بس مش بيزنس، وفرصة تانية السنة القادمة إن شاء الله".

برنامج "الفرصة" 

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية "ON" لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلاال الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

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