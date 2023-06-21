"بِعْت دهبى".. متسابقة "برنامج الفرصة" ترصد مشوارها مع إنتاج الفحم الحيوى

خصص برنامج "الفرصة" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

وعرضة المتسابقة الدكتورة شيماء سعد سيد، من محافظة الوادي الجديد مشروعها الاستثماري قائلة إنها مؤسسة لشركة لإنتاج الفحم الحيوي من مخلفات النخيل:"بَعْت دهبي عشان أقدر أجيب الأجهزة، وعملت على تطوير المعالجة".

بينما عقبت لجنة التحكيم قائلة: "المجهود رائع.. العمل البحثي والأكاديمي باين جدًا، لكن في ظل غياب البيزنس، مش هنقدر نديكي فرصة ثانية".

وتابعت سارة عنان: "إنتي عملتي الحتة الصعبة والسهل إنك تحولي ده لفرصة، فأقولك فرصة تانية السنة القادمة".