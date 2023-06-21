الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولى يطلب 180 مليون يورو لبيع فيكتور أوسيمين فى الصيف

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن المقابل المادي الذي يطلبه نادي نابولي الإيطالي، نظير بيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

ويحظى أوسيمين باهتمام عدة فرق أوروبية، على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وبايرن ميونخ الألماني.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان هو المرشح الأفضل للفوز بخدمات أوسيمين، حيث إن النادي الباريسي لديه علم بالمبلغ الذي يطلبه نابولي للتخلي عن لاعبه، وهو 180 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ذلك المبلغ يمثل بشكل واضح نية مجلس إدارة نابولي بخصوص أوسيمين، وهي رغبتهم بعدم بيعه، حيث سيتوجب على النادي الذي يرغب بضمه، دفع مبلغ باهظ.

وذكرت الصحيفة أن باريس سان جيرمان في حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم، مع رحيل ليونيل ميسي، وتواجد مستقبل كل من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي في الهواء.

وأشارت "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن هناك قائمة طويلة من المرشحين لتدعيم هجوم باريس سان جيرمان الموسم المقبل، إلا أن أوسيمين هو الاسم الأكثر رواجًا في الكيان الباريسي كونه نقطة القوة المطلقة في مسيرة لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، والذي تعاقد معه في ليل قبل سنوات.

نابولى فيكتور أوسيمين أوسيمين باريس سان جيرمان تشيلسى

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