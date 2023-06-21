الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الخطوط الملاحية الفرنسية يشيد بمناخ الأعمال فى مصر 

السيسي
السيسي

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مع رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولي الشركة، سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر، خلال المرحلة المقبلة.
كما تابع الرئيس السيسي- مع رئيس الشركة ومسئوليها- التعاون القائم مع الشركة الفرنسية في مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري في مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتي تم افتتاحها مؤخراً بحضور الرئيس السيسي، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي مساء اليوم.
وأكد الرئيس السيسي، اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية؛ على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.
من جانبه؛ أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورًا إيجابيًا متسارعًا، مؤكدًا تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية، بما في ذلك من تشغيل للمناطق اللوجسيتة والمحطات، وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر، والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعدة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات.

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

بعد شكر “المتحدة”.. لماذا تصدر البلوجر "نويل روبرتسون" تريند “جوجل”؟

معاينة موقع حريق اشتعل أعلى عقار بجوار نادى الزمالك

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية