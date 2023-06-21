أحمد موسى يفجر مفاجأة بخصوص هيئة قناة السويس: هيبقى عندنا قناتين متوازيتين

قال الإعلامي أحمد موسى إن 9.4 مليار دولار هو أكبر إيراد تحققه قناة السويس حتى الآن.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "سألت سيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس هل ستبيعون القناة؟ أو هل ستؤجرونها؟ أو ستطرحون شهادات القناة في البورصة؟ هل سيستحوذ أحد على القناة أو سيأخذها من مصر؟.

وأوضح أن الإعلام المعادي الإرهابي يتهم مصر بأنها ستبيع قناة السويس، متسائلاً: "ستبيعها لمن قناة السويس؟! قناة السويس هي ملك للشعب ولا أحد يستطيع أن يقترب منها، وهناك دستور تحترمه الدولة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن التوكيلات الملاحية تثق في حركة المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتاً إلى أن قناة السويس سيحدث فيها تطوير طوال حياتنا، وبعد فترة سيكون لدينا قناتان متوازيتان، من البحر المتوسط وحتى جنوب السويس.