الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة بخصوص هيئة قناة السويس: هيبقى عندنا قناتين متوازيتين

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن 9.4 مليار دولار هو أكبر إيراد تحققه قناة السويس حتى الآن. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "سألت سيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس هل ستبيعون القناة؟ أو هل ستؤجرونها؟ أو ستطرحون شهادات القناة في البورصة؟  هل سيستحوذ أحد على القناة أو سيأخذها من مصر؟.

وأوضح أن الإعلام المعادي الإرهابي يتهم مصر بأنها ستبيع قناة السويس، متسائلاً: "ستبيعها لمن قناة السويس؟! قناة السويس هي ملك للشعب ولا أحد يستطيع أن يقترب منها، وهناك دستور تحترمه الدولة". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن التوكيلات الملاحية تثق في حركة المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتاً إلى أن قناة السويس سيحدث فيها تطوير طوال حياتنا، وبعد فترة سيكون لدينا قناتان متوازيتان، من البحر المتوسط وحتى جنوب السويس. 

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

بعد شكر “المتحدة”.. لماذا تصدر البلوجر "نويل روبرتسون" تريند “جوجل”؟

معاينة موقع حريق اشتعل أعلى عقار بجوار نادى الزمالك

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إعادة كتابة التاريخ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية