الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محسن صالح.. داهية الكرة المصرية

محسن صالح
محسن صالح

يحتفل الكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بنادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ٧٤، اليوم، حيث وُلد فى بورسعيد، وهو واحد من نجوم القلعة الحمراء فى سبعينيات القرن الماضى. 

بدأ مسيرته مع كرة القدم فى نادى المصرى، قبل أن يتركه لينضم إلى نادى التضامن الكويتى، ولعب أيضًا لنادى النجمة اللبنانى عام ١٩٧٢، ثم انضم إلى الأهلى ليعتزل داخل جدران القلعة الحمراء عام ١٩٧٩. 

حقق مع نادى الأهلى ٤ ألقاب دورى وبطولة كأس مصر، وكان ضمن لاعبى فريق الأحلام فى السبعينيات تحت قيادة المدرب المجرى هيديكوتى، حيث وصل هذا الجيل الذهبى إلى رقم قياسى فى عدد الأهداف المسجلة، حيث وصل إلى ٧٠ هدفًا فى ٣٤ مباراة. دخل مجال التدريب من خلال قطاع الناشئين بنادى الأهلى عام ١٩٧٩، ثم انتقل إلى العمل كمدرب فى الإمارات والسعودية.

أبرز محطة تدريبية فى تاريخه تولى القيادة الفنية لنادى الإسماعيلى، حيث استطاع تكوين فريق قوى جدًا حصد لقب الدورى الثالث للدراويش، إضافة إلى الفوز بكأس مصر والصعود إلى نهائى كأس الاتحاد الإفريقى وخسارة اللقب أمام شبيبة القبائل الجزائرى.

تولى تدريب منتخب مصر عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٤، لكن لم يحالفه التوفيق مع المنتخب، حيث خرج الفراعنة من بطولة الأمم الإفريقية عام ٢٠٠٤ فى تونس، ليتولى بعدها تدريب نادى النصر السعودى عام ٢٠٠٤ ثم منتخبى اليمن وليبيا. اختتم مشواره التدريبى فى نادى سموحة عام ٢٠١٠، ثم اتجه إلى تحليل المباريات، قبل أن يتولى رئاسة لجنة التخطيط بنادى الأهلى.

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