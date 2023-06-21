الأهلى يبدأ إجراءات التعاقد لإنشاء الفرع الخامس فى العلمين الجديدة

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب على البدء في الإجراءات الإدارية والقانونية للتعاقد على إنشاء الفرع الخامس للنادي الأهلي، والذي سيكون بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تبلغ 43 فدانًا تم تخصيصها للنادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسيكون ذلك استكمالًا لخطة مجلس إدارة الأهلي التي تستهدف إنشاء فروع جديدة للنادي في القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، وبعد دراسة متكاملة لمعطيات المشروع المُقدم.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد افتتح منذ أسابيع قليلة، الفرع الرابع في التجمع الخامس بحضور أساطير النادي ومجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية المعروفة.