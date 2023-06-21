الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة موقع حريق اشتعل أعلى عقار بجوار نادى الزمالك

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي، لفحص أسباب حريق اندلع أعلى سطح أحد عقار بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

بدأت الواقعة باندلاع حريق أعلى سطح أحد العقارات بجوار نادي الزمالك في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وانتلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وإخماده قبل امتداده لمناطق مجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في أحد العقارات بجوار نادي الزمالك، في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء ومرفق الإسعاف إلى موقع الحريق، وتحاول السيطرة عليه وإخماده قبل التمدد لمناطق مجاورة.

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