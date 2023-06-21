الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العرابى: قمة "ميثاق التمويل العالمى" حافز لإعادة بناء الدول المتضررة اقتصاديًا

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

كشف السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، عن تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، تعليقًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء،: "من المقرر أن يقوم "ميثاق التمويل العالمي الجديد بتعويض الدول المتضررة اقتصاديًا، ولكن تعودنا أن مثل هذه الاجتماعات بيكون في التزامات وتعهدات ولا تنفذ بشكل دقيق ولم ينتج عنها تحرك على أرض الواقع".

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد حدث مهم وكبير، والعالم أدرك أن تحريك الاقتصاد الدولي لا يأتي بكثرة العقوبات، ولكن يجب أن يكون هناك قدر كبير من الانفتاح وحوافز للدول المتضررة لإعادة بناء اقتصادها مرة أخرى.

وتابع: "إحنا أسواق وحينما تضعف الأسواق تضعف الدول المنتجة، وفي إدراك الآن مهم أنه يجب أن يكون هناك تحفيز لاقتصاديات الدول التي عانت من الحرب الروسية الأوكرانية".

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