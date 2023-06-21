الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفد "القاهرة الإخبارية" يرصد استعدادات السعودية لموسم الحج

الحج
الحج

أوضح تامر حنفي، موفد القاهرة الإخبارية إلى حج هذا العام، استعدادات السعودية لموسم الحج، قائلًا: "أقف أمام المسجد النبوي المبارك ومن خلفي المآذن، وهناك مجموعة من الإجراءات التي اتبعتها المملكة العربية السعودية في حالة الاكتظاظ القصوى التي وصلت إليها مناسك الحج هذا العام، فعلى سبيل المثال في زيارتنا للروضة الشريفة التي كنا فيها بالأمس، اتبعت المملكة العربية السعودية نسكًا جديدًا، بأنها قد نشرت ما يسمى بتطبيق "نسك" على الحاج أو الراغب في الزيارة من المحبين لضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قضت السعودية بأن يسجل الحاج أو الراغب في زيارة المدينة موعد الزيارة باليوم".

وأضاف تامر حنفي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك إجراءات نراها في ظل انتشار أمني مكثف، وفي ظل رعاية صحية تفوقت فيها المملكة العربية السعودية على نفسها في ظل أجواء إيمانية وروحية. 

وأكد أن المملكة العربية السعودية قد تفوقت على نفسها في تمام الاستعداد، من خلال السيارات ذاتية الحركة والكهربائية وهي منتشرة لأول مرة، وكل الأماكن التي ترتبط بالإيواء والأماكن الإرشادية والأماكن التي تبيع الهواتف النقالة هي من الخدمات التي وفرتها المملكة العربية السعودية بامتياز.

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