الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يونايتد يقترب من التعاقد مع ساندرو لاعب ميلان

ساندرو تونالي
ساندرو تونالي

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، اقتراب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع الدولي الإيطالي ساندرو تونالي متوسط ميدان فريق ميلان.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد اقترب من التوصل لاتفاق مع ميلان للتعاقد مع تونالي، مقابل 70 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن المفاوضات النهائية تُعقد في الوقت الحالي، حيث إن تونالي هو هدف إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الأول، لتدعيم خط الوسط.

وذكرت الشبكة أن نيوكاسل قدم عرضًا افتتاحيًا لـ ميلان مقابل 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، غدًا الثلاثاء، لتتقدم المفاوضات عندما تلاقت الأطراف المسئولة عن التفاوض.

وأردف التقرير أن تونالي كان هدفًا لـ تشيلسي في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن نيوكاسل بات قريبًا من حسم الصفقة، التي قد تكون الأغلى في تاريخ النادي بالتساوي مع السويدي ألكسندر إيزاك الذي انضم للفريق الصيف الماضي قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني.

تابعت “ذا أثلتيك” أن نيوكاسل يرغب في التعاقد مع لاعب خط وسط آخر، مهاجم ومدافع وظهير هجومي، لتأمين مركزهم في المقدمة، بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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