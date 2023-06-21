الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد رياض: قبل 30 يونيو كنت مرعوبًا.. وحسيت بأن مصر بتضيع

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض عن لحظات معايشته لثورة 30 يونيو، وكيف يشاهد مشروعات الدولة حاليًا، وأبرز أعماله الفنية القريبة لقلبه.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إنه شعر قبل ثورة 30 يونيو بأن مصر “بتضيع”.

وأضاف: "كنت أتباهى أن مصر بلد الأمن والأمان ومحسناش بقيمة ذلك غير ساعة الخطر".

ولفت إلى أنه قبل 30 يونيو كان يشعر بالرعب على مصر، متابعًا: "عندما نزلت في 30 يونيو لقيت مصر كلها تحت، الشعب المصري تاريخه كبير ومن صفاته أن ساعة الخطر يتحمل المسئولية".

وأكد أنه شعر بالخوف أن تكمل جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر، مردفًا: “مكانش فيه رؤية واضحة، البلد كان فيها حالة ربكة شديدة في كل شيء.. كانت سنة صعبة بصراحة”.

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