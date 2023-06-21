الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاجازيتا: مانشستر يونايتد يدخل مفاوضات التعاقد مع باريلا

نيكولو باريلا
نيكولو باريلا

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع الإيطالي نيكولو باريلا، لاعب فريق إنتر الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيكولو باريلا يلعب ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي كالياري في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة مانشستر يونايتد دخلت على خط المفاوضات لضم باريلا خلال الصيف الجاري.

وينتهي عقد باريلا مع إنتر بحلول 30 يونيو 2026.

وأفادت الصحيفة بأن إتمام صفقة باريلا لمانشستر يونايتد لن يكون أمرًا سهلًا خاصة في ظل المنافسة الشرسة على التعاقد مع اللاعب بين العديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة.
وشارك باريلا في 52 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم المنصرم، وسجل 9 أهداف وصنع 10 لزملائه.

وأشارت لاجازيتا إلى أنه سيتوجب على مانشستر يونايتد دفع 80 مليون يورو لإقناع إنتر برحيل اللاعب.

نيكولو باريلا بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق كالياري وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول، ثم أعير لنادي كومو الإيطالي ومن بعده انتقل لإنتر على سبيل الإعارة في صيف 2019 قبل أن تتحول لانتقال دائم في صيف 2020.

ولعب باريلا 187 مباراة بقميص فريق إنتر منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 20 هدفًا وصنع 44 لزملائه في الفريق.

مانشستر يونايتد نيكولو باريلا باريلا إنتر الانتقالات الصيفية الجارية

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