الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس فى عيد الأضحى

عيد الأضحى
عيد الأضحى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن درجات الحرارة ستصل خلال إجازة عيد الأضحى لـ35.

وأضافت أن هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة سيكون بواقع من 2 إلى 3 درجات، موضحًا أن البلاد تشهد في تلك الآونة ارتفاعًا ملحوظًا بدرجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في فترات المساء وساعات المغرب، غير محملة بالأتربة، محذرة من التعرض لأشعة الشمس في وقت الظهيرة خلال تلك الأيام شديدة الحرارة.

ولفتت إلى إمكانية وجود الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر خلال فصل الصيف.

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