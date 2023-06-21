حبس عاطل لاتهامه بترويج المخدرات بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الآيس بين المتعاطين في الجيزة، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كمية من الآيس، بحوزة عاطل قبل ترويجها بين متعاطي المواد المخدر، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وعقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته المخدر تمهيدًا لترويجه بين عملائه، وحيازته الهاتف للتواصل مع المتعاطين، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق التي أمرت بما سبق.