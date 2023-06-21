الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

محمد رمضان
محمد رمضان

كلّف الفنان محمد رمضان، محاميه الخاص به بالتقدم بتظلم على قرار الحجز على فيلته الخاصة به في أحد كمبوندات أكتوبر.

كان المستشار أحمد معاذ سيف النصر، قاضي الأمور المستعجلة بالجيزة قد أقرّ الحجز على فيلا محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر؛ لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه.

تم الحجز على 27 تكييفًا بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع الفنان عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجارٍ دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

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