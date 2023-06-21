الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التموين: لدينا رصيد كافٍ من اللحوم الحية يكفى 6 أشهر

محمد أبو مندور
محمد أبو مندور

كشف محمد أبومندور، رئيس القطاع التجاري في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن جهود وزارة التموين في توفير السلع الغذائية قبل العيد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك رصيدًا كافيًا من اللحوم الاستهلاكية الحية.

وأضاف أن هناك تعليمات سيادية بتنوع مصادر الاستيراد لزيادة المعروض وبالفعل تم دخول حوالي 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، الأراضي المصرية، تم حجرهم في أبوسمبل وسفاجا، وتوشكى منذ الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن ذلك بخلاف اللحوم البرازيلية والسودانية، موضحًا أن التعليمات السيادية توفير رصيد كاف وآمن لمدة 6 أشهر قادمة، وبالفعل لدينا رصيد كافٍ من اللحوم الحية يكفي 6 أشهر.

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