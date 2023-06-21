تحرير 39 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات المعنية حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية المدعمة بعدد من القري التابعة لها أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينه مطاى إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي باشراف على الكيال نائب رئيس المركز وبالتعاون مع إدارة تموين مطاي، برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين شنت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجاريه بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقرى الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال وابوان بمطاي، بحضور حسن ثابت، مدير مكتب تموين ابوان وراضي عبد الحليم، مدير مكتب تموين منبال وأسفرت عن تحرير ٣٩ محضر تموين متنوع منها ١٥محضر عدم نظافه أدوات العجن و ١١ محضر عدم صرف بون و ١٢ محضر نقص وزن و ١ محضر عدم إعلان عن الأسعار باجمالي ٣٩ محضر.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطاى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بمتابعة الحاله التموينية وتحقيق شكاوي المواطنين، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

أشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع ادارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بالمركز بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية؛ حرصًا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم.

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