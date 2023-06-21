بمفتاح مصطنع.. لص سيارات يكشف مخطط سرقاته بالمعادى

كشفت اعترافات المتهميّن بسرقة سيارات المعادي عن استخدامهما حيلة جديدة في السرقة، حيث اعترفا بشكل تفصيلي أمام النيابة.

وذكر المتهمان، خلال الاستماع لأقوالهما، أنهما كوَّنا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالمعادي، وأنهما تمكنا من سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصنع" ثم أخفياها تمهيدًا لبيعها لعملائهما.

شرح المتهمان الوقائع التي قاما بها وذكرا أنهما ارتكبا 4 وقائع سرقة وقاما بإخفائها فى محيط محل سكنهما لبيعها لعملائهما.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، اضافا بارتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهمـا ضبط السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق