الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمفتاح مصطنع.. لص سيارات يكشف مخطط سرقاته بالمعادى

حبس
حبس

كشفت اعترافات المتهميّن بسرقة سيارات المعادي عن استخدامهما حيلة جديدة في السرقة، حيث اعترفا بشكل تفصيلي أمام النيابة.

وذكر المتهمان، خلال الاستماع لأقوالهما، أنهما كوَّنا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالمعادي، وأنهما تمكنا من سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصنع" ثم أخفياها تمهيدًا لبيعها لعملائهما. 

شرح المتهمان الوقائع التي قاما بها وذكرا أنهما ارتكبا 4 وقائع سرقة وقاما بإخفائها فى محيط محل سكنهما لبيعها لعملائهما.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، اضافا بارتكاب (3 وقائع سرقة) أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهمـا ضبط السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

الأكثر قراءة

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

البنك المركزى يعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال