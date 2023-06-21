تفاصيل معرض "ملاذ" للفن التشكيلي.. وأبرز الفنانين المشاركين

تقيم مؤسسة لمسات للفن التشكيلي، حاليًا معرض "ملاذ "، في مقر المؤسسة بالدقي، ويستمر المعرض حتى ٢٥ يونيو ٢٠٢٣.

الفنانين التشكيليين المشاركين بمعرض "ملاذ"

يشارك بالمعرض نخبة من أهم الفنانين التشكيليين، ومنهم الفنان التشكيلى الدكتور محمد اسحق، الفنان النحات سيد عبده سليم، الفنان التشكيلى الدكتور محمد زينهم، الفنان التشكيلي إبراهيم عبده سليم، الفنانة التشكيلية لينا اسامة، الفنانة التشكيلية جيهان جاد، الفنانة النحاتة آيه الحنفي.

كما يقدم معرض "ملاذ" عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة، ووفقًا لـ جاليري لمسات، فإن "ملاذ" الفنان التشكيلي قد يكون بالنسبة للبعض هو شخص عزيز أو سجل حافل بالذكريات والأحاديث الدافئة معه؛ كما قد يكون مكاناً مريحاً في المنزل أو في إشراقة الشمس في صباحات طازجة، بينما يمكن أن يتلمس المرء ملاذه في الصبر فهو "ملاذ الإنسان من القنوت"، كما وصفه أديب نوبل في رائعته "عبث الأقدار".

أيضًا يضم معرض لمسات للفنون على مجموعة كبيرة من اللوحات والتصوير والرسم والنحت والخيامية.

صالون “لمسات” للفن التشكيلي

وأقام الجاليري مؤخرًا، صالون "لمسات" للفن التشكيلي، في نسخته الأولى، الشهر الماضي، حيث قالت الدكتورة نرمين شمس، مدير صالون لمسات الأول، إن الصالون يشارك فيه نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين والفنانين، أبرزهم الدكتور أشرف رضا،عالية عبد الهادي، عبد المنعم صالح، جلال جمعة، نهى برادة، عبد الفتاح بدري، أحمد بيومي، جلال المسيري، أسماء أحمد، ، فيروز سمير، باسم خلف، ضياء مكين، إيهاب الأسيوطي، عماد رزق، عامري هيبه، وغيرهم.

ويعد هذا الصالون الأول لمؤسسة "لمسات"، ويهدف الصالون إلى نشر الوعي الثقافي الفني، وعلى مر السنين كان الصالون الفني بمثابة منارة فنية لكل فنان مهتم بالفنون التشكيلية،حيث يلتف الحضور حول الأعمال الفنية في مصر أرض الفنون و مهد الحضارات.