الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: دعوة الرئيس لقمة "ميثاق التمويل العالمى" تأكيد على أهمية الدور المصرى

الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون

كشف الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، عن حجم العلاقات المصرية الفرنسية، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وقال سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الروابط التاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحمل في جعبته، ملفين رئيسيين الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الفرنسية والثاني، بمشاركة الرئيس في المؤتمر العالمي المهم حول إطلاق إطار جديد للتمويل العالمي.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تكتسب كل يوم زخما جديدا وسط إرادة سياسية من البلدين؛ لتعظيم هذه العلاقات والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة من البلدين.

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي إلى هذا المؤتمر، جاء تأكيدًا على أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، دفاعًا عن مصالح دول الجنوب والدول النامية بتوجيهات الرئيس السيسي.

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