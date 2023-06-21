الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لتاجر تخلص من زميله بعد سرقته بالبدرشين

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، تاجر طيور بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زميله وسرقته بمنطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي. خ"، تاجر طيور، في يوم 14 يوليو من عام 2021، بدائرة مركز شرطة البدرشين، قتل عمدًا "رضا. س"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين الآتيين، ثم ترصد له بالمكان والزمان اللذين تيقنا سلفًا مروره بهما، وما إن ظفر به أطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا اخترقه خارجًا من الناحية الأخرى، محدثًا إصابته والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق المجني عليه سالف الذكر، بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلًا، طالبًا منه اقتياده لمبتغاه، وما إن ظفر به، قتله مستخدمًا سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالاتهام السابق، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالي حوزته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد روسي، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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