السفير حسين هريدي: العلاقات المصرية الفرنسية تطورت في شتى المجالات

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، تعليقًا علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورات كبرى في شتى المجالات سواء المجالات العسكرية والأمنية والاقتصاد والتجارة والنقل والمواصلات.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي ماكرون، وجّه للرئيس السيسي، الدعوة للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن فرنسا بادرت بدعوة مصر لهذه القمة المهمة للغاية بصفتها دولة معنية بالأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول الأفريقية.