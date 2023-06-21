"صناعة النواب" توصي بإنشاء منطقة إعداد مصابغ بالمحلة الكبرى

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.

وقال النائب محمود الشامي، عضو اللجنة ومقدم طلب الإحاطة، إن المجمعات الصناعية بالمحلة تعاقدت بنسبة وصلت إلى 90%، فيما وصلت نسبة التشغيل إلى حوالي 50% وذلك على مشروع مساحته ٣٤ فدانًا.

وطالب عضو مجلس النواب باستغلال المنطقة الصناعية وعمل منطقة لوجيستية خدمية لإقامة المصابغ، مشيرًا إلى أن هناك حوالي ٤ آلاف مصبغة بالمحلة موزعين في عدة مناطق، مطالبًا بجمعها داخل منطقة واحدة.

وأفاد الشامي، بأن هناك حوالي ٢٠ فدانًا بالمجمعات الصناعية من الممكن إقامة المصابغ عليها.

وقال حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشكلة تواجهنا مع بعض المصنعين متمثلة في تقنين أوضاع المصانع الموجودة بين الكتل السكانية، ونسعى لإيجاد حل لتقنين أوضاعهم، مضيفًا أن الجهاز التنفيذي له دور مهم في تنفيذ مشروع المصابغ.

وأوصت لجنة الصناعة في نهاية الاجتماع، بقيام الجهاز التنفيذي بعمل رفع المقياسات للمشروع لإنشاء منطقة تجهيز مصابغ، بدون تحميل الهيئة أي تكلفة.