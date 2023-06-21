الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركات الخدمات البترولية (المصرية – الدولية) بعنوان "معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، بمقر شركة ويزرفورد سيرفيس بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول، وبحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح في تقريره للوزارة: حضر الملتقى ألان برياند مدير شركة أباتشي الأمريكية لحقول الصحراء الغربية، ودريك كراتيون مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات بشركة خالدة  للبترول وشركات الخدمات في نطاقها، مشيرًا إلى أن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع المجالات وخاصة مجال البترول.

وأضاف مدير المديرية: إلقاء محاضرات من شركات الخدمات المشاركة بالملتقى لنقل الخبرات و كيفية تطبيق معايير السلامة بها، كما ألقى مصطفى جابر، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح محاضرة عن معايير السلامة وكيفية تطبيقها، والتأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة في إطار القوانين المصرية للحفاظ على حقوق وسلامة العاملين.

وجرى نقل تحيات حسن شحاتة، وزير العمل إلى الحضور، وتكريم مدير موقع ويزرفورد  ومدير السلامة بالموقع وذلك لعدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال الفترات السابقة مع التأكيد على مداومة الحفاظ على التميز.

التوعية والتثقيف الخدمات البترولية السلامة والصحة المهنية السلامة و الجودة الصحة المهنية خالدة للبترول

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