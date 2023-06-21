الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: أرسنال يقدّم عرضًا ثالثًا لضم هافيرتز من تشيلسي

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

يرغب نادي أرسنال الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في إبرام صفقة لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

أرسنال يقترب من التعاقد مع كاي هافيرتز في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أرسنال يريد التعاقد مع النجم الألماني كاي هافيرتز، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن مسئولي أرسنال قدموا عرضًا جديدًا للحصول على خدمات كاي هافيرتز، من أجل إقناع تشيلسي بالسماح برحيل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن أرسنال قدّم عرضين سابقين، الأول كان بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني، والعرض الثاني كان بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم رفضهما من قِبل تشيلسي.

وبناءً عليه، قدّمت إدارة أرسنال عرضًا ثالثًا يبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني، أملًا في إقناع تشيلسي بالموافقة على رحيل هافيرتز، مُشيرة إلى أنه سيتم دفع الجزء الأكبر من المبلغ بطريقة الأقساط، بالإضافة إلى وجود حوافز مالية ومكافآت أخرى في حال تألق اللاعب.

في المقابل، كانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إدارة تشيلسي تريد الحصول على ما لا يقل عن 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال موافقة إدارة تشيلسي، فإنه من المتوقع أن يخضع كاي هافيرتز للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف أرسنال.

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