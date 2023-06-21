الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ندى حافظ تحصد فضية سلاح السيف ببطولة إفريقيا للمبارزة

جهاز سلاح الشيش
جهاز سلاح الشيش

حققت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية الفضية بمنافسات فردي السيدات ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكنت ندى من الحصول على الفضية بعد خسارتها من بطلة الجزائر سوسن بوضياف بنتيجة   15-12.

وعلى نفس الصعيد، حققت البطلة المصرية مريم الدغيدي الميدالية البرونزية وذلك بعد وصولها لمباراة نصف النهائي قبل أن تخسر من سوسن بوضياف لاعبة الجزائر.

كما حققت بطلة الجزائر نورا كهلي الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لمباراة نصف النهائي والخسارة من ندى حافظ بنتيجة 15-14.

وكان قد شهد اليوم إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

التأهل لاولمبياد التأهل لأولمبياد باريس 2024 جهاز سلاح الشيش إفريقيا للمبارزة جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة