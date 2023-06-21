الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مرتل كنسي: الأقباط يصلون في صوم الرسل بثلاث لغات

شمامسة
شمامسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم الرسل، وقال المرتل ولسن عيد، المرتب بمدرسة افا كاراس لتأهيل وإعداد الشمامسة، إنه من ضمن مميزات صوم الرسل هو ان الكنيسة تترنم بثلاث لغات خلال هذه الفترة وذلك من خلال لحن واحد وهو لحن اسومين اشهر الحان الصوم.

حيث ترتل الكنيسة الأبيات العربية في اللحن وهي: "فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد.. صعد إلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي. آمين الليلويا.. جعل الاثنين واحدا أي السماء والأرض ..تعالوا يا جميع الشعب.. لنسجد ليسوع المسيح..هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد.. ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، الآب والابن والروح القدس، روح الحق المعزي، أمين هلليلويا.

ثم تتلو الابيات اليونانية وهي كالاتي: آسومين توكيريو إنذكسوس غار ذى ذوكساس نيه آنيلثون إيس أورانوس أكسيتون باراكليتون. تو إبنيفما تيس آليثياس. آمين الليلويا.. توس ذى أو إكتيساس إس إينا تون أورانون كى تين جين آنيلثون.. ذيفتى بانتيس إيلائى إبروس كينى سومين إيسو إخريستو.. أو طرس إستين ثيئوس أو سوتير إممون كى كيريوس باسيس ساركوس.. إترياسين موناذى، كى موناسين إترياذى أو باتيركى او إيوس كى تو آجيون إبنيفما تو إبنيفما تيس آليثياس آمين الليلويا.

واخيرا تتلو الكنيسة الأبيات ذات اللغة القبطية وهي : مارين هوس إى إبشويس. جى خين أوأو غار آفتشى أوأو آفشيناف إى إبشوى إى نيفيئوى أف أوأورب نان إمبى باراكليتون بى إبنيفما إنتى تى ميثمى آمين الليويا.. بين تاف إيربى إسناف إن أوواى إى تى فاى بى إتفى نيم إبكاهى .. آموينى نى لاؤس تيرو إنتين.. أوأوشت إن إيسوس بى إخرستوس .. فاى بى إفنوتى بينسوتير أووه إبشويس إنساركس نيفين.. آو إترياس إسجيك إيفول إس أوى إن شومت إس أوى إن أواى إيتى فاى بى إفيوت نيم إبشيرى نيم بى إبنيفما إثؤواف بى إبنيفما إنتى تى ميثمى آمين الليلويا.

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