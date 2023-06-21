"الحياة" تُغيّر خريطتها البرامجية بمناسبة اليوم العالمى للموسيقى

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، عن تغيير خريطتها البرامجية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق21 يونيو من كل عام.

يجري الاحتفال بهذا اليوم بأكثر من 123 دولة على مستوى العالم، من بينها مصر.

يذكر أن فكرة هذا اليوم انطلقت من قبل وزارة الثقافة الفرنسية، وتحديدا في 21 يونيو 1982، تزامنًا مع التوقيت الصيفي في العالم.

ويُشارك في هذا الاحتفال العديد من الدول على مستوى العالم، من بينها "فرنسا، اليونان، كولومبيا"، وغيرها من الدول الكبرى التي ترى في الموسيقى الحل السحري لتوحيد الشعوب على مختلف جنسياتهم.