الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد فى كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفًا على زعيم الثغر في السادسة والنصف من مساء غدٍ الخميس، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبدالله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر حتى موعد المباراة.

قبل السفر إلى الإسكندرية أحمد الشناوي على جبر بيراميدز بيراميدز ضيفا على الاتحاد

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