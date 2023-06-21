الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار لويس غونزاغا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار لويس غونزاغا، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن "أَنتَ الَّذي كونَ كُليَتَيَّ ونَسَجَني في بَطْنِ أُمِّي": أنت مَن بفضله أبصرت النور مثل طفل صغير عارٍ، لأنّ أنظمة طبيعتنا تنصاع لأوامرك على الدوام. أنت مَن مهّدت، بنعمة الرُّوح القدس، خلقي ووجودي، "لا مِن دَمٍ ولا مِن رَغبَةِ لَحْمٍ ولا مِن رَغبَةِ رَجُل بل مِنَ اللهِ". لقد حضّرتَ لولادتي بمثابرة تتخطّى أنظمة طبيعتنا. ولدتني، فحظيت بِالتَّبَنِّي  وجعلتني عضوًا من أعضاء كنيستك المقدّسة والمعصومة من الخطيئة.

أنت مَن أسقيتني حليبًا روحيًّا، أي حليب كلماتك الإلهيّة. أنت مَن قوّيتني مقدّمًا لي غذاء يحصّنني: جسد الرّب يسوع المسيح إلهنا، ابنك الوحيد، القدّوس؛ أنت مَن أسكرتني بكأس الألوهيّة، كأس دمك المحيي، الذي أهرق من أجل خلاص العالم أجمع.

 لقد أحببتنا يا ربّ، ووهبتنا ابنك الوحيد مضحّيًا به من أجلنا، وشرب تلك الكأس بكامل إرادته ومن دون مقاومة... هكذا يا ربّ، انحنيت لتحملني على كتفيك، أنا الخروف الضالّ، ووضعتني في مراعٍ نضيرة: أرويتني وأنعشتني من منبع العقيدة الحقيقيّ من خلال رعيانك الذين كنت أنت نفسك راعيهم قبل أن تسلّمهم خرافك.

وعن القديس الذي تحتفل به الكنيسة فقد وُلِدَ في عائلة ايطالية شريفة مؤمنة سنة 1568. رافَقَ أباه في رحلاتِه من بلد الى بلد لكنه كان شديد التعلّق بالله. إختار أن يدخل الرهبانية اليسوعية سنة 1584 رغم معارضة أبيه الذي كان يريد له مستقبلاً آخر. وَعَظَ الطلاب وخدَمَ المرضى بالطاعون فأصيب بالوباء. توفي في 20 حزيران سنة 1591 وهو بعمر 23 سنة. إمتاز بتواضعه ومحبته وغيرته على حياةٍ مسيحية للطلاب والشبيبة. ثبِّت قديساً سنة 1726 وأعلنه الباباوات شفيعاً للشبيبة. فَلتَكُن صلاتُهُ معنا، آمين.

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