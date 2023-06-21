الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث: المصريون القدماء حنطوا الجبنة ولم تتفتت بعد اكتشافها إلا بصعوبة

جريدة الدستور

قال الدكتور شريف شعبان، باحث في الآثار، إن الاكتشافات الأثرية للحضارة المصرية القديمة تبهر العالم كل يوم، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات تعبر عن مدى عظمتها وفكر المصري القديم في كل المناحي مثل السياسة والاقتصاد والعسكرية والفلك والطبيعة والتحنيط والطب والهندسة والمعمار.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "الأمر لا يعتمد على الاكتشافات فقط، ولكن إعادة الاكتشافات، مثل الاكتشاف الأخير في سقارة، حيث عمل المجلس الأعلى للآثار عليه لمدة 6 مواسم، إذ جرى اكتشاف قوالب جبن محنطة، وكانت الجبن الأبيض أو الجبن القريش، وتحنيط الجبن يعبر عن أن المصري القديم اهتم بأدق تفاصيل حياته حتى تذهب معه إلى العالم الآخر".

وتابع:"المصري القديم قام بالتحنيط لأنه يعتقد في البعث والخلود، وسبق كل الحضارات المعاصرة واللاحقة به بهذه الفكرة، أي أن المصري القديم كان سابقًا لعصره، إذ وضع الجبن في قوالب ودفنها في الرمال في درجة حرارة عالية وهو ما شفط كل السوائل الموجودة، وأصبحت الجبن كتلة واحدة جامدة تم الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن، وعندما تم العثور عليها واكتشافها في الفترة الأخيرة كانت صلبة ولم تتفتت إلا بصعوبة".

المصريون القدماء علم التحنيط فن ‏التحنيط برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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