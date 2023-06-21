الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد القديس غونزاغا.. "اللاتينية": كنْ مواظبًا على الصلاة والتأمّل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس لويس غونزاغا، الراهب، الذي ولد عام 1568 بالقرب من مدينة مانتوفا، في مقاطعة لومبارديا (ايطاليا اليوم)، التي كان يحكمها أمراء كاستيليوني. وربَّته والدته تربية مسيحية، وما عتّم أن أظهر في سن مبكرة ميله إلى الحياة الرهبانية. فترك لأخيه حق الوراثة على امارة أجداده والتحق بالرهبنة اليسوعية في روما. توفي عام 1591 مصاباً بالعدوى لما كان يخدم المرضى في المستشفيات.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن: كنْ مواظبًا على الصلاة والتأمّل. قلتَ لي إنّك بدأت بذلك. هذه مواساة كبيرة لأب يحبّك كما يحبّ نفسه! استمرّ إذًا في التقدّم بهذا التمرين في المحبّة تجاه الله. قمْ بخطوة إضافيّة كلّ يوم؛ في الليل، على نور المصباح الخافت، وسط مكامن الضعف وفي جفاف النّفس؛ أو في النهار، في الفرح وفي التنوير الذي يدهش النفس.

إن تمكّنت من ذلك، تكلّم مع الربّ في الصلاة. سبّحه. إن لم تتمكّن من ذلك لأنّك لم تصبح بعد متقدّمًا في الحياة الروحيّة، لا تقلق بهذا الشأن: ادخلْ إلى غرفتك وضعْ نفسك في حضرة الله. هو سيراكَ وسيقدّر حضوركَ وصمتكَ. ثمّ سيمسك بيدكَ ويكلّمك ويتمشّى معك في أروقة هذه الحديقة التي هي الصلاة، وهناك ستجد مواساتك. البقاء في حضرة الله للتعبير عن رغبتنا في اعتبار أنفسنا خدّامه، هذا تمرين روحي بارع يساعدنا في التقدّم على طريق الكمال.

حين تكون متّحدًا مع الله من خلال الصلاة، راجعْ من أنت في الحقيقة؛ كلّمه إن تمكّنت من ذلك؛ وإن كان هذا مستحيلاً لك، توقّف وابقَ أمامه. لا تكلّفْ نفسك عناء آخر.

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